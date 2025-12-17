Apertura

Evade dai domiciliari e torna ad aggredire e minacciare l’ex compagna, arrestato 

I carabinieri di Sciacca hanno arrestato un trentenne disoccupato in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dalla Corte di appello di Palermo

Avrebbe violato ripetutamente la misura degli arresti domiciliari alla quale era sottoposto per tornare a minacciare e aggredire l’ex compagna. I carabinieri di Sciacca hanno arrestato un trentenne disoccupato in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dalla Corte di appello di Palermo.

L’uomo è accusato di maltrattamenti in famiglia. Dopo le formalità di rito per lui si sono aperte le porte del carcere di Sciacca. Attivato anche il “codice rosso”, il protocollo che mira a tutelare le donne vittime di violenza domestica. 

