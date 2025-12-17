PRIMO PIANO

Evade dai domiciliari e torna ad aggredire e minacciare l’ex compagna, arrestato 

I carabinieri di Sciacca hanno arrestato un trentenne disoccupato in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dalla Corte di appello di Palermo

Pubblicato 4 ore fa
Da Redazione

Avrebbe violato ripetutamente la misura degli arresti domiciliari alla quale era sottoposto per tornare a minacciare e aggredire l’ex compagna. I carabinieri di Sciacca hanno arrestato un trentenne disoccupato in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dalla Corte di appello di Palermo.

L’uomo è accusato di maltrattamenti in famiglia. Dopo le formalità di rito per lui si sono aperte le porte del carcere di Sciacca. Attivato anche il “codice rosso”, il protocollo che mira a tutelare le donne vittime di violenza domestica. 

Leggi anche

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N. 44 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
Grandangolo Settimanale N. 40 - pagina 1
Pagina 1 di 11
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:
banner omnia congress
banner leonardo

Ultime Notizie

Catania

Assalto con esplosivo a bancomat, indagano i carabinieri
Lampedusa

Lampedusa, sbarcati 81 migranti
Catania

Sorpreso a svuotare macchinette automatiche, denunciato 26enne
Giudiziaria

Caso Open Arms, la procura generale chiede di conferma l’assoluzione per Salvini 
Palermo

Violenza sessuale su una turista, 46enne incastrato dal dna: arrestato
di Gioacchino Schicchi

Consorzio universitario senza guida da mesi: la radiografia di un sogno infranto
banner italpress istituzionale banner italpress tv