Ex infermiere morto in incidente, 74enne indagato per omicidio stradale 

La procura di Agrigento ha iscritto nel registro degli indagati un settantaquattrenne di Agrigento per l’ipotesi di reato di omicidio stradale per la morte di Angelo D’Anna, ex infermiere di 67 anni, deceduto due giorni fa dopo quasi un mese di ricovero in seguito ad un tragico incidente avvenuto lo scorso 10 luglio in via Salvatore Scifo.

Il pm Elettra Consoli ha disposto anche l’autopsia sulla salma della vittima. Ad eseguire l’esame autoptico, il prossimo 5 agosto, sarà il medico legale Alberto Alongi.

L’indagato, difeso dall’avvocato Gianfranco Pilato, era alla guida della Golf con cui si è scontrato lo scooter Sh condotto da D’Anna. Lo schianto è avvenuto all’ingresso del quartiere del Quadrivio Spinasanta. L’ex infermiere, in pensione da pochi mesi, tornava da Porto Empedocle. L’autopsia rappresenta un primo punto fermo dell’indagine che dovrà fare luce su quanto accaduto.