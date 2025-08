Arrestato romeno destinatario di ordine di carcerazione

Girava in centro con atteggiamento sospetto, ma è stato fermato per un controllo dai militari dell’Esercito Italiano che hanno subito chiesto l’intervento della Polizia di Stato. L’uomo, un 36enne di origine romene, è risultato destinatario di un ordine di carcerazione emesso dall’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Catania, relativo ai reati di resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento di beni pubblici.

In particolare, i militari dell’Esercito Italiano appartenenti al Raggruppamento 5 “Sicilia”, impegnati nell’operazione “Strade sicure”, nel transitare lungo Corso Sicilia, hanno notato un uomo il cui atteggiamento era particolarmente sospetto. Per tale ragione lo hanno fermato per un controllo e hanno richiesto alla Sala Operativa della Questura di Catania di effettuare gli accertamenti sulla sua identità. Grazie alla consultazione delle banche dati, i poliziotti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico hanno appurato che il 36enne era ricercato in quanto destinatario di un ordine di carcerazione, emesso alcuni giorni prima, a seguito della revoca di un precedente decreto di sospensione di ordine di esecuzione per la carcerazione.

Pertanto, ultimati gli adempimenti di rito, l’uomo è stato condotto presso il carcere di Piazza Lanza ove dovrà espiare la pena di 11 mesi e 20 giorni di reclusione.