Favara, l’ultimo saluto al cardiologo Gaetano Alaimo 

Favara a lutto per i funerali del cardiologo Gaetano Alaimo, ucciso martedì scorso con un colpo di pistola all’interno del poliambulatorio di via Bassanesi. Saracinesche abbassate, bandiere a mezz’asta dopo l’ordinanza firmata dal sindaco Antonio Palumbo. La cerimonia funebre, celebrata dall’arciprete di Favara don Giuseppe D’Oriente, si è tenuta alla Chiesa Madre. Molti i medici presenti al funerale che hanno indossato i camici bianchi. L’ordine dei medici di Agrigento, a margine del rito, ha voluto rendere omaggio al cardiologo leggendo una lettera. Un lungo applauso ha accompagnato l’uscita del feretro.

LE IMMAGINI

L’OMELIA DELL’ARCIPRETE

“Una notizia che ha sconvolto tutti, il dottore sapeva parlare ai suoi pazienti sapeva parlare al loro cuore la sua figura ci verrà a mancare. Penso a tutte le persone che ancora dovevano andare da lui, a tutti quelli che curava, con tanta fiducia e oggi sono smarriti hanno perso non solo un dottore ma un amico dava la forza per andare avanti. Non dobbiamo perdere la speranza sembra che tutto vada a rotoli tanti eventi ma questo tocca noi in questo momento dobbiamo prendere le forze per onorarlo per prendere il testimone e continuare quello che lui ha fatto mi rivolgo ai figli alla moglie. Questi fatti che ci fanno progredire danno senso alla nostra vita non sono i prepotenti apriamo il nostro cuore al signore resterà questo vuoto. Penso a colui che ha compiuto questo gesto mi fa pena e un uomo vuoto privo di tutto quel poco che aveva che era la libertà ha perso tutto e a gettato un macigno verso la sua famiglia. Vostro padre sarà la vostra forza e la vostra speranza e sicurezza”