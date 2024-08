Il tentato omicidio a Joppolo, commerciante confessa: “Ho sparato ma non per uccidere”

È terminato nel primo pomeriggio l’interrogatorio di garanzia di Francesco Russo, 29 anni, titolare di un panificio, arrestato due giorni fa per il tentato omicidio di un ventitreenne avvenuto a Joppolo Giancaxio. Russo, difeso dagli avvocati Santo Lucia e Leonardo Marino, ha reso dichiarazioni al gip Iacopo Mazzullo che entro oggi si pronuncerà sulla convalida del provvedimento e sull’eventuale misura cautelare da adottare.

L’indagato, nella notte tra sabato e domenica, ha esploso un colpo di pistola calibro 44 all’indirizzo di T.A., colpito all’addome. Il giovane compaesano, dopo un primo ricovero all’ospedale di Agrigento, è stato trasferito al Villa Sofia di Palermo. Non sarebbe in pericolo di vita ma rischia di rimanere paralizzato. Russo, rispondendo alle domande del giudice, ha cercato di chiarire la sua posizione affermando di aver sparato per reazione. Il ventinovenne ha dichiarato di aver difeso il cugino disabile, preso di mira dalla vittima in più occasioni negli ultimi mesi con denigrazioni, furti e danneggiamenti. Il commerciante ha dichiarato di aver sì sparato ma non per uccidere fornendo la sua versione di quanto avvenuto sabato notte e cioè di essere stato colpito alla testa, di aver perso gli occhiali da vista e di aver sparato soltanto uno dei due colpi in canna non appena vista una sagoma sfuocata. Russo deve rispondere di tentativo d’omicidio e porto abusivo d’arma. Sia la pistola usata, un revolver con matricola abrasa, che i vestiti indossati dal ventinovenne, sono stati posti sotto sequestro.

La procura di Agrigento, con il sostituto procuratore Gaspare Bentivegna, ha chiesto al giudice di applicare nei confronti di Russo la misura cautelare dei domiciliari. Il gip deciderà in giornata.