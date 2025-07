Trovati oltre sei chili di droga e armi: una denuncia

I Carabinieri della Compagnia di Marsala hanno condotto una serie di perquisizione in garage e locali ad uso magazzino delle case popolari nel quartiere Amabilina.

L’operazione, scattata alle prime ore dell’alba, ha visto un dispiegamento di oltre 50 militari della Compagnia di Marsala che, supportati dai Carabinieri dello squadrone eliportato Cacciatori di Sicilia, dal Nucleo Cinofili di Palermo e da un elicottero dell’Arma che monitorava il quartiere dall’alto, hanno eseguito una serie di perquisizioni alla ricerca di armi e droga dopo aver cinturato l’abitato e disposto posti di blocco sulle principali vie di accesso.

In particolare, sono stati rinvenuti e sottoposti a sequestro: quasi 4 kg di infiorescenze e circa 700 gr di marijuana; oltre 2 kg di hashish; 80 gr. di cocaina e 3 cartucce cal. 7,65.

Nel contesto dell’attività è stato smantellato un vero e proprio laboratorio per la lavorazione e il confezionamento dello stupefacente in quanto in un garage sono stati rinvenuti e sottoposti a sequestro macchinari per la triturazione e la pressatura dello stupefacente, bilancini di precisione e tutto il necessario per il confezionamento.

Inoltre un 28enne del luogo è stato denunciato in quanto, a seguito di perquisizione domiciliare è stato trovato in possesso di 15 gr. di cocaina e circa 125 cartucce cal. 12.