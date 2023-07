Licata, anziano rapinato in aperta campagna da due donne: indagini 

Un anziano licatese è stato rapinato in aperta campagna da due donne, probabilmente dell’est, che lo hanno fermato con la scusa dell’autostop. Una volta salite in auto lo avrebbero minacciato con un coltello e rapinato di trecento euro. Il fatto è avvenuto lungo la strada statale 115 dopo che le due ragazze avevano chiesto un passaggio all’uomo nel centro di Licata. È stato l’anziano, confuso, a raccontare l’episodio ai poliziotti del locale commissariato. Al via le indagini per ricostruire con esattezza quanto accaduto.