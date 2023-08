Lucca Sicula, tagliati 12 alberi in uliveto: indagini 

Raid in un uliveto nelle campagne di Lucca Sicula, nell’agrigentino. Ignoti malviventi sono entrati in azione in contrada “Fiume Scillicatore” e hanno tagliato 12 alberi in un terreno di proprietà di un ventisettenne disoccupato del posto. È stato il giovane a fare la scoperta e denunciare l’accaduto ai carabinieri della locale stazione.

Non è ancora chiaro il motivo alla base del gesto. Ad agire, probabilmente, più di una persona. I militari dell’Arma hanno avvito le indagini. La procura di Sciacca ha aperto un fascicolo d’inchiesta ipotizzando il reato di danneggiamento.