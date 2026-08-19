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Maxi incendio a Menfi, bruciati 100 ettari di macchia mediterranea 

Un vasto incendio è divampato nelle scorse ore in contrada Cinquanta, nel territorio di Menfi

Pubblicato 40 minuti fa
Da Redazione

Un vasto incendio è divampato nelle scorse ore in contrada Cinquanta, nel territorio di Menfi. Il rogo in breve tempo ha divorato oltre cento ettari di macchia mediterranea. Lanciato l’allarme, sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Sciacca e Santa Margherita Belice che hanno dovuto lavorare per ore prima di avere la meglio sull’incendio. Non è chiara la natura del rogo. Il Comune di Menfi ha disposto, inoltre, l’invio di una autobotte per il rifornimento idrico dei mezzi di soccorso. 

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