Maxi incendio a Menfi, bruciati 100 ettari di macchia mediterranea 

Un vasto incendio è divampato nelle scorse ore in contrada Cinquanta, nel territorio di Menfi. Il rogo in breve tempo ha divorato oltre cento ettari di macchia mediterranea. Lanciato l’allarme, sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Sciacca e Santa Margherita Belice che hanno dovuto lavorare per ore prima di avere la meglio sull’incendio. Non è chiara la natura del rogo. Il Comune di Menfi ha disposto, inoltre, l’invio di una autobotte per il rifornimento idrico dei mezzi di soccorso.