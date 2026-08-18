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Dramma a Canicattì, trovata morta Luigia Narbone: era scomparsa 5 giorni fa
E' stata ritrovata morta, nell'area della linea ferroviaria a monte di via Cilea a Canicattì, la sessantanovenne Luigia Narbone
Si concludono nel peggiore dei modi le ricerche di Luigia Narbone, la sessantanovenne scomparsa da Canicattì giovedì scorso. Il cadavere della donna è stato rinvenuto questa mattina nei pressi della linea ferroviaria. La salma era in avanzato stato di decomposizione. La causa della morte è ancora da accertare ma l’ipotesi principale resta quella del malore. Sul posto il medico legale per una prima ispezione cadaverica. Le indagini sono affidate ai carabinieri. È stato avvisato anche il pm di turno che dovrà decidere se disporre, o meno, l’autopsia.
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Giuseppe Castaldo
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