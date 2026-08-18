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Dramma a Canicattì, trovata morta Luigia Narbone: era scomparsa 5 giorni fa 

E' stata ritrovata morta, nell'area della linea ferroviaria a monte di via Cilea a Canicattì, la sessantanovenne Luigia Narbone

Pubblicato 34 minuti fa
Da Giuseppe Castaldo

Si concludono nel peggiore dei modi le ricerche di Luigia Narbone, la sessantanovenne scomparsa da Canicattì giovedì scorso. Il cadavere della donna è stato rinvenuto questa mattina nei pressi della linea ferroviaria. La salma era in avanzato stato di decomposizione. La causa della morte è ancora da accertare ma l’ipotesi principale resta quella del malore. Sul posto il medico legale per una prima ispezione cadaverica. Le indagini sono affidate ai carabinieri. È stato avvisato anche il pm di turno che dovrà decidere se disporre, o meno, l’autopsia. 

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