Dramma a Canicattì, trovata morta Luigia Narbone: era scomparsa 5 giorni fa 

Si concludono nel peggiore dei modi le ricerche di Luigia Narbone, la sessantanovenne scomparsa da Canicattì giovedì scorso. Il cadavere della donna è stato rinvenuto questa mattina nei pressi della linea ferroviaria. La salma era in avanzato stato di decomposizione. La causa della morte è ancora da accertare ma l’ipotesi principale resta quella del malore. Sul posto il medico legale per una prima ispezione cadaverica. Le indagini sono affidate ai carabinieri. È stato avvisato anche il pm di turno che dovrà decidere se disporre, o meno, l’autopsia.