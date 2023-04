Naro, fallito assalto all’Ufficio postale

Assalto fallito, l’altra notte intorno alle 2.00 all’ufficio postale di Via Sabella a Naro. Ignoti delinquenti hanno tentato di forzare la porta di ingresso essenzialmente costituita da vetro blindato cercando di infrangerlo, sembra, con l’utilizzo di arnesi idonei come mazze e martelli. I malviventi sono riusciti, però solamente a lesionare il vetro della porta di ingresso ma non sono riusciti ad entrare.

L’intervento fulmineo dei carabinieri della locale stazione, con ogni probabilità, giunti immediatamente sul posto appena scattato l’allarme, potrebbe avere indotto i banditi a scappare. Indagini sono i corso a cura dei militari dell’Arma che hanno già acquisito i video registrati dagli apparati di sorveglianza installati nella zona.