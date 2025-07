Pluripregiudicato ruba il telefono a passeggero sul treno: arrestato dalla Polizia

La Polizia di Stato ha arrestato un pluripregiudicato catanese di 34 anni ritenuto responsabile di un furto con strappo messo a segno su un treno regionale sulla tratta Messina-Catania.

Lo scippatore ha agito in pochi istanti, direttamente a bordo del vagone, davanti ai passeggeri senza farsi tanti scrupoli. Dopo aver adocchiato un altro passeggero intento a guardare il proprio smartphone, il 34enne si è avvicinato e con una mossa fulminea gliel’ha sottratto dalle mani con violenza. La vittima del furto, dapprima, si è alzata chiedendo all’uomo la restituzione del cellulare e, successivamente, al suo diniego ha cominciato ad allertare gli altri viaggiatori della carrozza al punto tale che, il clamore suscitato, ha convinto lo scippatore a tornare sui suoi passi e a restituire il cellulare al legittimo proprietario.

Negli stessi momenti, è intervenuto il personale di FS Security, presente a bordo del treno, che ha allertato la Polizia ferroviaria di Catania in modo da avviare le procedure per fermare il ladro all’arrivo in stazione e procedere nei suoi confronti. In queste fasi, il pluripregiudicato ha cominciato ad inveire contro il personale di sicurezza e, oltre ad una raffica di minacce, ha cercato pure lo scontro fisico. Per fortuna, la situazione è stata riportata subito alla calma e, nel frattempo, il treno ha raggiunto la Stazione Centrale di Catania dove ad attendere il 34enne erano già pronti i poliziotti della Polfer che lo hanno bloccato ed arrestato per furto con strappo. Una volta condotto negli uffici di Polizia, l’uomo è stato compiutamente identificato e, dai riscontri nella banca dati in uso alle forze dell’ordine, sono emersi a suo carico diversi precedenti per reati contro il patrimonio e contro l’amministrazione della giustizia.

Informato il Pm di turno, il 34enne è stato condotto nelle camere di sicurezza della Questura in attesa del rito per direttissima. Il Giudice, dopo aver convalidato l’arresto, ha disposto l’obbligo di presentazione alla Polizia giudiziaria.