Neonata morta a Siculiana, aperta inchiesta: disposta autopsia

Una neonata di appena due mesi è morta oggi a Siculiana a causa di un micidiale rigurgito che l’ha praticamente soffocata. A dare l’allarme chiamando carabinieri e 118, sono stati i genitori appena resisi conto dell’accaduto.

Ogni intervento e soccorso è stato vano: la neonata all’arrivo dei soccorritori era già morta. Del caso si sta occupando la Procura della Repubblica di Agrigento con il sostituto procuratore Giulia Sbocchia che, dopo una serrata ricostruzione dell’accaduto attraverso la testimonianza dei genitori della piccola, ha deciso di disporre la perizia necroscopica che verrà effettuata nei prossimi giorni dopo il conferimento dell’incarico ad un medico legale. La scelta del pubblico ministero Sbocchia di far effettuare la perizia necroscopica tende a stabilire le esatte cause del decesso e verificare se la morte della piccola non sia stata provocata da comportamenti contro legge tenuto conto che nel ricostruire l’accaduto qualche tassello è rimasto fuori posto.