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Omicidio Gabriele Vaccaro, convalidato arresto del 16enne

Gli avvocati Barbara Ricotti e Filippo Beolchini, difensori del ragazzo, hanno chiesto gli arresti domiciliari o, in subordine, l'accompagnamento presso una comunità.

Pubblicato 57 minuti fa
Da Redazione

Il giudice per i minori ha convalidato il fermo del minorenne accusato dell’omicidio di Gabriele Vaccaro, il 25enne ucciso a Pavia nella notte tra sabato e domenica 19 aprile, al termine dell’interrogatorio di garanzia svoltosi nel carcere Beccaria, a Milano.

Gli avvocati Barbara Ricotti e Filippo Beolchini, difensori del ragazzo, hanno chiesto per il loro assistito gli arresti domiciliari o, in subordine, l’accompagnamento presso una comunità. “Dopo quanto è successo è molto provato, non riesce a mangiare e dormire. Ha mostrato un pentimento”.”, hanno spiegato i legali. Il 16enne è anche accusato di tentato omicidio per aver procurato una ferita all’addome-torace a uno degli amici di Gabriele: il giovane si trova ancora ricoverato al Policlinico San Matteo di Pavia, seppur non in pericolo di vita.

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