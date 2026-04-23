Favara

Omicidio Gabriele Vaccaro, convalidato arresto del 16enne

Gli avvocati Barbara Ricotti e Filippo Beolchini, difensori del ragazzo, hanno chiesto gli arresti domiciliari o, in subordine, l'accompagnamento presso una comunità.

Pubblicato 18 ore fa
Da Redazione

Il giudice per i minori ha convalidato il fermo del minorenne accusato dell’omicidio di Gabriele Vaccaro, il 25enne ucciso a Pavia nella notte tra sabato e domenica 19 aprile, al termine dell’interrogatorio di garanzia svoltosi nel carcere Beccaria, a Milano.

Gli avvocati Barbara Ricotti e Filippo Beolchini, difensori del ragazzo, hanno chiesto per il loro assistito gli arresti domiciliari o, in subordine, l’accompagnamento presso una comunità. “Dopo quanto è successo è molto provato, non riesce a mangiare e dormire. Ha mostrato un pentimento”.”, hanno spiegato i legali. Il 16enne è anche accusato di tentato omicidio per aver procurato una ferita all’addome-torace a uno degli amici di Gabriele: il giovane si trova ancora ricoverato al Policlinico San Matteo di Pavia, seppur non in pericolo di vita.

Leggi anche

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N.14/2026 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
N.14/2026
Pagina 1 di 17
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:

Ultime Notizie

Apertura

“Bruciò gli arredi esterni di un ristorante”, arrestato Ignazio Sicilia
Agrigento

Anziana scippata da due ragazzini in monopattino in via Manzoni 
Apertura

In fiamme l’auto di un impiegato, si segue la pista dolosa 
Apertura

La Cassazione ha annullato gli arresti domiciliari di Totò Cuffaro
Apertura

L’omicidio di Gabriele Vaccaro, oggi l’autopsia e poi il rientro a Favara per i funerali 
banner italpress istituzionale banner italpress tv