Palma di Montechiaro, brucia l’auto di un imprenditore: indagini 

Fuoco a Palma di Montechiaro. L’automobile di proprietà di un imprenditore di 46 anni è stata danneggiata da un incendio la cui natura non è stata ancora accertata. Il veicolo – una Renault Capture – era parcheggiato in via Silone. A lanciare l’allarme sono stati alcuni residenti della zona che hanno notato fiamme e fumo.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco che hanno spento il rogo. Al via le indagini dei poliziotti del locale commissariato. La procura di Agrigento ha aperto un fascicolo d’inchiesta. Non sono ancora chiare le cause dell’incendio ma nessuna pista viene al momento esclusa.