Precipita da un’altezza di 4 metri durante lavori su immobile, operaio ferito gravemente 

Precipita da un’altezza di circa quattro metri mentre stava effettuando dei lavori su un immobile in campagna. È accaduto a Licata dove un operaio sessantenne del posto è rimasto gravemente ferito. L’uomo ha riportato la frattura di quattro vertebre e, dopo un primo ricovero all’ospedale San Giacomo d’Altopasso, è stato trasferito al Sant’Elia di Caltanissetta.

Non è ancora chiara la dinamica dell’incidente. L’uomo, secondo quanto ricostruito, avrebbe perso l’equilibrio precipitando. È stato lo stesso operaio, urlando, a richiamare l’attenzione dei presenti. In auto è stato accompagnato all’ospedale di Licata dove i medici hanno riscontrato la frattura di quattro vertebre, due delle quali cervicali. Poi il trasferimento a Caltanissetta. Al via le indagini dei carabinieri per ricostruire con esattezza quanto avvenuto.