Smantellata rete di narcotrafficanti, 14 misure cautelari

La Polizia di Stato di Messina sta eseguendo un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal gip del Tribunale di Messina, su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia della Procura di Messina, a carico di 14 soggetti. Si procede per i reati di associazione per delinquere finalizzata alla detenzione e al traffico di sostanze stupefacenti.

Le indagini, condotte dalla Sezione Investigativa del Servizio Centrale Operativo di Messina (Sisco) e dalla Squadra Mobile della Questura, hanno consentito di individuare e smantellare un’organizzazione criminale dedita al narcotraffico e alla cessione di sostanze stupefacenti, avente la base operativa in un noto rione situato nella zona sud della citta’, Mangialupi.