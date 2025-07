Rifiuti, arrestati consigliere provinciale e imprenditore di Cammarata

Ancora un altro terremoto giudiziario scuote la provincia di Agrigento e i sempre più “caldi” rapporti tra imprenditoria e politica. La polizia di Enna ha arrestato nella giornata di ieri due imprenditori di Cammarata – Giuliano Traina e il padre Calogero – in un’inchiesta coordinata dalla procura di Enna. Padre e figlio gestiscono una importante azienda che si occupa dello smaltimento di rifiuti anche nell’Ennese e, in particolare, a Valguarnera.

I Traina si trovano adesso ai domiciliari. Al momento non è chiaro il motivo del provvedimento ma sembrerebbe che l’ambito sia proprio quello della gestione dei rifiuti. Giuliano Traina, già presidente della squadra di calcio Kamarat, è consigliere comunale in carica a Cammarata e lo scorso aprile è stato eletto anche consigliere provinciale nella lista “Uniti per la città” che faceva riferimento all’ex deputato regionale Roberto Di Mauro e che ha portato alla vittoria del presidente Giuseppe Pendolino.