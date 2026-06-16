Agrigento

Rissa nel carcere di Agrigento, 3 assoluzioni 

Tre imputati, all’epoca detenuti nel carcere di Agrigento, sono stati assolti mentre un quarto è stato condannato con il rito abbreviato

Pubblicato 49 minuti fa
Da Redazione

Il giudice Manfredi Coffari ha disposto l’assoluzione nei confronti di tre imputati finiti a processo con l’accusa di aver dato vita ad una maxi rissa all’interno del carcere “Pasquale Di Lorenzo” di contrada Petrusa. Il tribunale di Agrigento ha assolto Omar Jendoubi, 32 anni, di Catania; Marco Sanfratello, 31 anni, di Palermo, e Maurizio Miano, 51 anni, di Augusta. La vicenda risale al gennaio 2023 quando i tre imputati – difesi dagli avvocato Vito Cangemi, Michele Cardella e Antonino Tomaselli – si trovavano detenuti nel carcere di Agrigento.

Secondo quanto ricostruito dall’accusa, che però non ha trovato conferma al termine del dibattimento, i tre si sarebbero affrontati nel cortile della casa circondariale durante l’ora d’aria. In particolare Jendoubi sarebbe stato aggredito da altri tre detenuti riportando traumi giudicati guaribili in quattro giorni. Soltanto l’intervento degli agenti penitenziari avrebbe evitato conseguenze ben peggiori. Un quarto imputato – Giuseppe Caccamo, 30 anni, di Palermo – per questi fatti è stato invece condannato col rito abbreviato ad otto mesi di reclusione. I tre che hanno scelto il rito ordinario, invece, sono stati assolti dall’accusa di rissa perchè il fatto non sussiste mentre per il reato di lesioni con la formula perchè “il fatto non costituisce reato”. 

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