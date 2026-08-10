Al Teatro dell’Efebo di Agrigento arriva Pino Minio

Prosegue il cartellone degli spettacoli estivi del Teatro dell’Efebo, promosso dal Libero Consorzio Comunale di Agrigento. Il prossimo martedì 11 agosto, alle ore 21, il suggestivo teatro all’aperto ospiterà il concerto di Pino Minio, reduce dallo straordinario successo ottenuto a “Io Canto Senior”, il talent show di Canale 5 condotto da Gerry Scotti, dove ha conquistato la finale grazie alla sua voce e alle sue intense interpretazioni.

Sul palco dell’Efebo, Pino Minio proporrà uno spettacolo ricco di emozioni, interpretando alcuni dei brani più amati della musica italiana e internazionale. Ad accompagnarlo ci sarà la sua band, composta da musicisti di grande esperienza, per una serata all’insegna della qualità musicale e dell’intrattenimento.

Ad arricchire l’evento sarà la partecipazione dell’amatissimo Sasà Salvaggio, protagonista di numerosi programmi televisivi e tra i comici più apprezzati della Sicilia, che porterà sul palco la sua irresistibile ironia, regalando al pubblico momenti di grande divertimento.

L’appuntamento si inserisce nel ricco programma estivo del Teatro dell’Efebo, che continua a proporre eventi di alto livello artistico in una delle location più affascinanti della città.

Musica, spettacolo, emozioni e comicità si fonderanno in un’unica serata che si preannuncia tra gli appuntamenti più attesi dell’estate agrigentina, pronta a richiamare spettatori da tutta la provincia e non solo.