Rubano al supermercato, denunciate due donne a Favara

Erano convinte di averla fatta franca ma sono state scoperte prima di allontanarsi. Due donne di Favara – una 33enne e una 32enne – sono state denunciate per l’ipotesi di reato di furto aggravato dopo aver rubato alcuni prodotti dagli scaffali di un supermercato in via Capitano Callea. La ragazza più grande è stata inoltre deferita anche per il reato di resistenza a pubblico ufficiale.

Entrambe si erano recate al supermercato e avevano occultato la merce all’interno delle borse per poi guadagnarsi la via d’uscita senza pagare. Sono stati i dipendenti dell’attività commerciale a notare l’atteggiamento sospetto e chiamare i carabinieri che, poco dopo, sono arrivati sul posto. Al termine di un veloce controllo sono saltati fuori i prodotti rubati, subito restituiti al supermercato. Per le due donna, invece, è scattata la denuncia.