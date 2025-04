Martina Colombari e Billy Costacurta tra Valle dei Templi e Bovo Marina

Sempre più vip scelgono la Sicilia per le loro vacanze. Martina Colombari e Billy Costacurta in queste ore hanno approfittato del bel tempo per visitare la Valle dei Templi di Agrigento e assaporare la brezza marina di Bovo Marina. Il viaggio è stato anche occasione per festeggiare il compleanno del calciatore che ha compiuto 59 anni.