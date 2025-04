Agrigento, Vincenzo Asaro nuovo direttore sanitario dell’ospedale San Giovanni di Dio

Il dottor Vincenzo Asaro è il nuovo Direttore Sanitario dell’Ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento. La nomina di Asaro è avvenuta a seguito del completamento della procedura di selezione per l’assegnazione del posto, lasciato libero e vacante a seguito del pensionamento del precedente direttore Migliazzo.

Il bando per la selezione era stato pubblicato lo scorso ottobre. Vincenzo Asaro, dirigente medico dell’Asp da molti anni, con grande esperienza lavorativa, maturata in più di trent’anni di servizio nella sanità pubblica, in passato ha già più volte ricoperto il medesimo ruolo di direttore sanitario. L’inizio del suo nuovo incarico di Direttore Sanitario dell’Ospedale di Agrigento è stato fissato a partire dal prossimo 1° maggio.