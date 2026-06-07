Scontro scooter-auto: 17enne in codice rosso

Violento scontro tra una macchina e uno scooter 125 a Palermo. Ad avere la peggio un ragazzo di 17anni rimasto gravemente ferito trasportato in codice rosso all’ospedale Villa Sofia dal personale del 118 intervenuto sul posto. Il ragazzo presentava ferite al volto e dolori acuti alla schiena, ma non sarebbe in pericolo di vita. Indossava il casco al momento dello scontro.

In attesa dei soccorsi, fondamentale l’aiuto di una dottoressa che si trovava nelle immediate vicinanze, ed ha prestato le prime cure al ragazzo. Alla guida dell’auto coinvolta c’era una giovane donna, rimasta sul posto per prestare assistenza. Anche lei avrebbe accusato un forte stato di choc per l’accaduto.

Gli agenti dell’Infortunistica stradale della Polizia Municipale stanno ricostruendo la dinamica del sinistro.