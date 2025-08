Sorpreso a vendere alcolici a minorenni, denunciato titolare locale della movida 

È stato sorpreso a vendere alcolici a minorenni e per questo motivo è scattata la denuncia a piede libero. A finire nei guai è stato il titolare di un locale della movida di Canicattì, sorpreso dai poliziotti impegnati in un controllo nei punti nevralgici della vita notturna del popoloso centro dell’agrigentino.

Nelle ultime settimane, in piena stagione estiva, gli accertamenti sono aumentati per evitare che si verifichino situazioni come queste. Il titolare del pub è stato denunciato alla procura della Repubblica per somministrazione di bevande alcoliche a minori.