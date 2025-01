Agguato a colpi d’arma da fuoco in piazza, gravemente ferito 21enne

Un giovane di 21 anni è stato ferito durante una sparatoria avvenuta in piazza Palestro, a Catania poco dopo le 15.

Il giovane è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Garibaldi centro di Catania ed è stato sottoposto a un intervento chirurgico. Squadra mobile e scientifica stanno ricostruendo la dinamica di quanto avvenuto quando alla centrale è arrivata una segnalazione per colpi d’arma da fuoco in strada. Gli agenti stanno cercando eventuali testimoni e passando al vaglio le immagini delle telecamere della zona.

In aggiornamento