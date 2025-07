Scontro auto-scooter: morti due 17enni

Tragedia nella notte a Barcellona Pozzo di Gotto, nel Messinese. Due giovani di 17 anni, Mattia Caruso e Simone Marzullo, sono morti in un incidente stradale che si è verificato all’incrocio tra la via Kennedy e la via San Vito. Lo scontro ha coinvolto uno scooter con a bordo i due ragazzi e un’auto. L’impatto è stato violento. Secondo una prima ricostruzione l’auto, una Fiat Punto, dopo aver centrato in pieno il ciclomotore, uno Scarabeo 125 che sopraggiungeva da via San Vito, pare abbia fatto un testa coda andando a colpire una Dacia Duster parcheggiata e un albero che si trovava sul marciapiede con la parte posteriore.

Per i due ragazzi non c’è stato nulla da fare: sono morti sul colpo e nulla hanno potuto i soccorritori di un’ambulanza giunta poco dopo.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Barcellona Pozzo di Gotto per effettuare i rilievi e ricostruire la dinamica dell’incidente.

Le salme dei due giovani sono state trasferite all’obitorio del Policlinico di Messina.