Tragedia in mare, morto sub

Tragedia questa mattina nelle acque della zona di Santa Panagia, a Siracusa. Un uomo di circa 70 anni, si era recato sul posto per effettuare un’immersione, ma non è più riemerso in superficie. Scattato l’allarme, la Capitaneria di Porto ha immediatamente avviato le operazioni di ricerca via mare e lungo il litorale. Dopo alcune ore di intenso lavoro, i soccorritori hanno rinvenuto il corpo senza vita dell’uomo. Sono attualmente in corso gli accertamenti per chiarire l’esatta dinamica dell’accaduto e stabilire le cause del decesso.