Turisti derubati alla Scala dei Turchi, sparite valigie dall’auto 

Decidono di fare un ultimo bagno nella bellissima spiaggia della Scala dei Turchi ma, nel momento di recuperare l’auto parcheggiata, scoprono di essere stati derubati. Spiacevole disavventura per alcuni turisti del Belgio in vacanza nell’agrigentino. All’interno del veicolo vi erano borse e valigie. Tutto rubato.

A fare la scoperta gli stessi turisti, rimasti letteralmente in costume e con un telo da mare. Immediata la chiamata alla polizia che è intervenuta sul posto. Al via le indagini per ricostruire quanto accaduto e dare un’identità ai responsabili.