Aragona, Confasi e Orizzonti Futuri Onlus consegnano defibrillatore alla Scuola Elementare “Scifo”

La Confasi, in collaborazione con la Orizzonti Futuri Onlus, nata dalla volontà di supportare le esigenze sociali del territorio, ha consegnato alla scuola Elementare “Scifo” di Aragona un defibrillatore salvavita. Nell’occasione erano presenti il dirigente scolastico Pina Butera, gli assessori comunali Maria Licata e Angelo Galluzzo in rappresentanza dell’amministrazione Pendolino. Per Confasi, invece, il presidente territoriale Biagio Bellanca, quello provinciale Riccardo Montalbano e quello regionale Davide Lercara. La donazione del defribillatore è frutto della sottoscrizione del 5xMille dei numerosi contribuenti che hanno scelto la Onlus Orizzonti Futuri. La segnalazione, in questo caso, è stata raccolta dal responsabile locale Biagio Bellanca che si è fatto carico dell’esigenza. Quest’ultimo nel corso della cerimonia di consegna ha dichiarato ” sono estremamente felice di essere riuscito a veicolare l’idea che il 5xMille sottoscritto dai contribuenti rimanga sul territorio e l’odierna consegna ne è la conferma.”