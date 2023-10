Aragona, distrutto uliveto di un professionista: indagini 

Raid ad Aragona. L’uliveto di proprietà di un professionista quarantacinquenne del posto è stato danneggiato da ignoti. Almeno trenta le piante tagliate. Il fatto è avvenuto nella notte tra venerdì e sabato in contrada Cappalunga. A fare la scoperta è stato il proprietario del terreno. Ancora da quantificare il danno che è risultato scoperto di assicurazione. Al via le indagini da parte dei carabinieri per risalire al responsabile dell’ennesimo danneggiamento in provincia di Agrigento.