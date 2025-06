Estorsione a giovane per presunto danno ad auto, un arresto 

Una donna di 47 anni è stata arrestata dai carabinieri della Stazione di Santa Caterina Villarmosa, in provincia di Caltanissetta, con l’accusa di estorsione ai danni di una giovane vulnerabile. Le indagini, coordinate dalla procura di Caltanissetta, hanno fatto luce su un presunto abuso ai danni di una 36enne, vittima per anni di pressioni e minacce.

Secondo quanto ricostruito, due donne, residenti a San Cataldo, avrebbero approfittato della sua vulnerabilità psicologica per costringerla, con la minaccia di denunciarla ai carabinieri, a consegnare periodicamente somme di denaro quale risarcimento per un presunto danno arrecato a un’autovettura. Le richieste sarebbero state reiterate nel tempo, alimentate, sottolineano gli investigatori, “da un clima di intimidazione e sopraffazione, portando la vittima a consegnare, per come poi denunciato, diverse migliaia di euro”. A notare la presenza delle due donne, senza alcuna giustificazione, nel piccolo centro del Nisseno sono stati i carabinieri che hanno avviato le indagini.

L’operazione si è conclusa con l’arresto in flagranza di una delle due, fermata mentre riceveva denaro in contanti dalla vittima. L’altra invece, non presente in quel momento, è stata denunciata in stato di libertà, essendo ritenuta, sulla base della ricostruzione investigativa e delle dichiarazioni rese dalla vittima, responsabile in concorso di analoghe delle stesse condotte vessatorie. Per la 47enne, il gip ha disposto la misura del divieto di avvicinamento alla parte offesa.