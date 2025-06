Minaccia di sparare a dei ragazzini dopo lite, arrestato

Al culmine di una lite con dei minorenni ha minacciato di usare la sua arma per farsi vendetta. Arrestato dai carabinieri della Stazione di Marianopoli (Caltanissetta) un uomo, ubriaco, che nel corso di una discussione avvenuta con alcuni minorenni, ha rivolto loro minacce di morte, compresa l’intimidazione di utilizzare armi da fuoco in suo possesso.

I militari, intervenuti dopo la segnalazione, lo hanno bloccato e sottoposto a perquisizione personale e veicolare, al termine della quale e’ stata trovata una carabina semiautomatica calibro 22 marca “Remington” e relativo munizionamento – di cui una cartuccia gia’ incamerata – sotto il sedile del conducente. L’uomo e’ stato tratto in arresto per porto abusivo e detenzione illegale di armi e minaccia aggravata. Disposta la reclusione nel carcere di Caltanissetta in attesa dell’udienza di convalida.