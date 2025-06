Gemellaggio tra Agrigento e Gyeongju, la delegazione incontra il presidente Giuseppe Pendolino

Continua il percorso di gemellaggio tra Agrigento e Gyeongju, la città coreana riconosciuta dall’Unesco come Patrimonio mondiale dell’Umanità. La delegazione, guidata dal sindaco Joo Nak-Young, è stata ricevuta ieri pomeriggio nell’aula consiliare Luigi Giglia, dal presidente del Libero consorzio comunale di Agrigento Giuseppe Pendolino.

“Iniziative come questa – ha detto Pendolino nel corso del suo intervento – dimostrano ancora una volta, come la cultura, l’arte e gli scambi commerciali tra i Paesi, possano essere di buon auspicio per un percorso di pace nel mondo in un momento così delicato. Dobbiamo continuare a lavorare in questa direzione anche come Libero Consorzio per fare in modo che il dialogo tra culture diverse possa essere un volano di crescita”.

Il rapporto fra Agrigento e la Corea del Sud nasce nel gennaio dello scorso anno, in occasione del 140° anniversario delle relazioni diplomatiche tra Corea e Italia, dove la Dmo – Distretto Turistico Valle dei Templi, accreditata presso il Ministero del Turismo, l’Enit e la Regione Siciliana, accoglieva ad Agrigento, nell’ambito del Gemellaggio per i Beni Culturali Sicilia-Corea 2024, una delegazione di operatori culturali e giornalisti provenienti dalla Corea del Sud, guidata da Youn Jae-won, Presidente della Fondazione Culturale Seokju.