A Canicattì la mostra fotografica Lurtiani di Giuseppe Calascibetta

Il 6 ottobre 2023 prenderà avvio la nuova mostra fotografica Lurtiani del fotografo Giuseppe Calascibetta presso Palazzo Lombardo in Corso Umberto I a Canicattì. Una mostra di ritratti in bianco e nero nato dal progetto di valorizzazione del capitale umano Lurt (Laboratorio Umano di rigenerazione territoriale) creato quattro anni fa dal Dott. Gianluca Fiusco a Riesi. Un’utopia che Calascibetta ha voluto sviluppare usando la comunicazione fotografica per rappresentare questa nuova strategia di marketing territoriale che punta molto alla formazione e al talento delle nuove generazioni. La mostra fotografica promossa dall’Associazione Lurt, il laboratorio delle utopie; dalla Pro Loco di Canicattì diretta dalla Prof Giovanna Bennici; sarà inaugurata alle ore 17.30 alla presenza di illustri relatori: Dott. Valerio Cimino, Delegato della Federazione Italiana Associazioni Fotografiche per la provincia di Caltanissetta, Dott.ssa Sonia Lo Verme, Psicologa, l’autore della mostra e l’Avv. Giancarlo Granata, Presidente onorario ProLoco Canicattì.

Giuseppe Giancarlo Calascibetta. Laureato in Economia Aziendale. Nel 2014 si dedicata alla fotografia artistica su incoraggiamento del suo amico fotografico Giò Calascibetta, da cui apprende le basi del ritratto in bianco e nero. Appassionato di antropologia e degli usi e costumi del territorio, inizia a usare la fotografia di paesaggio per documentare la geografia e la storia del suo territorio. Si avvicina molto presto allo studio del marketing territoriale: una disciplina che unisce l’economia, la storia, la geografia e la comunicazione visiva. Nel mese di febbraio 2021 è stato selezionato da Spoleto Arte per il catalogo L’Arte in Quarantena edito da TGCOM24 e Mondadori Editore. Nel mese di novembre del 2021 viene selezionato da Letizia Battaglia per due collettive fotografiche presso il Centro Internazionale di fotografia di Palermo. Nel mese di febbraio 2022 allestisce la mostra fotografica “Estrazioni Siciliane” presso la Street View Art Gallery di Torino, a cura della gallerista Rosy Togaci Gaudiano in collaborazione con il prof. Rosario Riggio. Mostra patrocinato dal Circolo Arci Antonio Banfo di Torino e riconosciuta dalla FIAF nazionale.