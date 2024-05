Il Tar ha deciso: “non sorgerà alcuna discarica in contrada Grotticelle”

Non sorgerà alcuna discarica in Contrada Grotticelle. Con la sentenza n. 1453/2024 pronunciata dal Tar Sicilia, sezione seconda, pubblicata in data odierna, è stato rigettato il ricorso depositato dalla società che avrebbe voluto realizzare la discarica.

“Esprimo grande soddisfazione nel comunicare che la lunga e difficile battaglia intrapresa dalla nostra amministrazione comunale, unitamente a quelle di Naro e di Castrofilippo, contro la realizzazione di una discarica per rifiuti speciali in C.da Grotticelle, ha avuto un felice compimento.

Il TAR ha deciso confermando la bontà del percorso amministrativo che abbiamo perseguito in questi anni, con impegno e decisione, a tutela del Bene Comune. Continueremo a vigilare, con la medesima forza e convinzione, a difesa del nostro territorio e della nostra comunità”, così in una nota il sindaco di Canicattì, Vincenzo Corbo.