Castrofilippo, il comandante della stazione dei carabinieri va in pensione: il sindaco dona una targa ricordo

L’amministrazione comunale di Castrofilippo, guidata dal sindaco Franco Badalamenti, ha donato una targa ricordo al Luogotenente dei carabinieri Salvatore Baglio, ex comandante della locale stazione andato in pensione.

Il sindaco, ha voluto ringraziare il sottufficiale per l’impegno istituzionale che ha profuso a favore della comunità castrofilippese dal 2019 sino a pochi giorni addietro, prima di lasciare l’incarico. Arruolato nell’arma dei carabinieri nel 1985, Salvatore Baglio, ha ricoperto numerosi incarichi. Dopo una prima esperienza al 12 Btg di Palermo, nel 1986 viene trasferito alla Legione Carabinieri di Bologna e assegnato al Nucleo Radiomobile di quel capoluogo. Era il tempo della “Uno bianca” . Nei ricordi ci sono i nomi di quei giovani carabinieri caduti, Cataldo Stasi, Umberto Erriu, Otello Stefanini, Andrea Moneta e Mauro Mitilini. Nel 1992 viene trasferito alla Legione Carabinieri Sicilia e assegnato alla Compagnia di Mussomeli. Nel 1996 frequenta il corso da Maresciallo a Vicenza, e al termine viene assegnato alla stazione di Sutera per poi ritornare al Nucleo Operativo di Mussomeli fino al 2015. Numerose e importanti sono state le operazioni di polizia giudiziaria contro la criminalità comune e organizzata eseguite e che hanno interessato l’area del “vallone”. Nel 2006 partecipa alla missione di pace all’estero, con sede a Sarajevo. Nel 2015 viene trasferito al Nucleo Operativo della Compagnia di Canicattì. Le attività investigative compiute hanno valso un encomio semplice e diversi attestati di apprezzamento dai comandi superiori. Dal 2019 assume il comando della stazione carabinieri di Castrofilippo in un momento difficile a causa della pandemia di Covid 19 che ha provocato lutti e una grave crisi economica.

Alla cerimonia di consegna del riconoscimento oltre al sindaco erano presenti: il vice sindaco Mariella Acquista, gli assessori Salvatore Alessi e Antonio Sedita. Il presidente del consiglio comunale Salvatore Graci. Il presidente dell’associazione “Giubbe Verdi” Salvatore Graci ed il nuovo comandante della stazione carabinieri Castrofilippo maresciallo Roberto Ciccia.