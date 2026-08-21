Catania

Controlli in una panineria, trovata carne contaminata: 15 mila euro di sanzioni

In particolare, 15 chili di carne equina, suina e pollame non tracciati e non idonei al consumo umano sono stati sequestrati e distrutti

Pubblicato 28 minuti fa
Da Redazione

Significative carenze sia sul piano della sicurezza alimentare sia sulle condizioni degli ambienti di lavoro. E’ quanto ha riscontrato la task force coordinata dalla polizia durante durante un controllo ad un chiosco-panineria nella zona della scogliera a Catania.

In particolare, 15 chili di carne equina, suina e pollame non tracciati e non idonei al consumo umano sono stati sequestrati e distrutti. I medici veterinari dell’Asp hanno accertato una contaminazione crociata degli alimenti, ossia il passaggio involontario di microbi, virus, allergeni o sostanze chimiche da un alimento, spesso crudo, ad un altro. Al titolare sono state imposte sanzioni per oltre 15mila euro, anche per modifiche abusive dei locali. 

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