Fugge dal posto di blocco, nascondeva droga: arrestato 

Nel corso di un posto di controllo pomeridiano gli agenti della Squadra Volanti e dell’Unità Cinofila della Questura di Catania, in via Cristoforo Colombo, hanno intimato l’alt ad un’autovettura con a bordo il solo conducente il quale, anziché fermarsi, ha accelerato repentinamente dandosi alla fuga.

Da qui nasce immediatamente un inseguimento lungo le vie Stella Polare, Genovesi, Grimaldi, Plebiscito e Piazza Borsellino, dove il fuggitivo ha arrestato la marcia facendo intendere di volersi fermare. Dopo qualche istante, però, lo stesso innestata la retromarcia è andato a sbattere contro la Volante, provocando un vistoso danneggiamento alla carrozzeria, nella fiancata anteriore destra, e la foratura della gomma.

L’uomo a quel punto ha ripreso la fuga ma è stato rintracciato e definitivamente bloccato, dagli agenti dell’Unità Cinofila, in una piazzola di sosta in fondo alla via Marano.

Il soggetto è stato identificato per un ventunenne catanese pregiudicato che è stato sottoposto a perquisizione personale, estesa anche al veicolo, che ha consentito di rinvenire e sequestrare tre bustine di marijuana, per un peso di 10,40 grammi, ed una bustina di hashish, per un peso di 5,48 grammi.

L’uomo è stato accompagnato presso gli uffici della Questura. Conclusi gli adempimenti di rito è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e denunciato, in stato di libertà per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.