Sciacca, auto “vola” nella scarpata: grave una quarantenne

Dopo un “volo” di oltre dieci metri a bordo della sua auto, una Dacia Duster, uscita fuori strada per cause ancora da accertare, una donna trapanese di 40 anni è rimasta gravemente ferita ed è stata soccorsa dal personale del 118 e poi trasferita, dopo aver ricevuto le prime cure, all’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta.

Il fatto è avvenuto in via Cansalamone dove la donna ha perso il controllo del mezzo finendo nella scarpata. Le indagini sono svolte dalla personale del locale Commissariato mentre i vigili del fuoco sono intervenuti per recuperare l’auto.