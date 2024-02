Ruba negli spogliatoi di una palestra, denunciato 25enne

Ad Adrano (Catania) la polizia ha denunciato per rapina impropria un giovane di 25 anni per essersi introdotto negli spogliatoi di una palestra del paese ed essersi impossessato degli effetti personali di alcune persone che erano intente ad allenarsi. Il giovane sarebbe stato colto sul fatto da alcuni frequentatori della palestra, ai quali avrebbe riconsegnato parte della refurtiva per poi colpirli e fuggire con parte del bottino. Giunti sul posto, i poliziotti hanno acquisito anche una descrizione del giovane, che hanno in breve tempo identificato e rintracciato il presunto autore.