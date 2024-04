Tentò di scippare la borsa ad una donna: arrestato

Un uomo di 39 anni è stato arrestato a Catania dalla Polizia di Stato perché ritenuto l’autore di una rapina avvenuta nel pomeriggio del 17 febbraio scorso nella centrale via Pacini, dove una donna era stata avvicinata da un uomo in sella ad uno scooter che nel tentativo di strapparle la borsa che teneva a tracolla l’aveva fatta cadere a terra. I poliziotti hanno eseguito una ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip del Tribunale di Catania per tentata rapina e lesioni aggravate. La vittima, trasportata in ambulanza in ospedale, fu dimessa il giorno successivo e dichiarata guaribile in 30 giorni. Le indagini, coordinate dalla Procura ed eseguite dalla Squadra Mobile, si sono avvalse delle immagini registrate dai sistemi di videosorveglianza della zona. Il 39enne, rintracciato il 30 marzo e trovato in possesso dello scooter utilizzato nel tentativo di rapina, è stato rinchiuso nel carcere di Piazza Lanza.