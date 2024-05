Sorpreso a passare dose di cocaina ad acquirente: arrestato

I carabinieri della compagnia di Carini con i militari del 12° reggimento Sicilia hanno arrestato un carinese, di 37 anni accusato di detenzione e spaccio di droga. Il pusher è stato bloccato mentre passava una dose di cocaina a un acquirente. Nel corso della perquisizione in casa del 37enne sono stati trovati 500 grammi tra cocaina, hashish e marijuana e tutto il materiale per il confezionamento e la pesatura, oltre a 700 euro in banconote di piccolo taglio. L’uomo è stato arrestato. L’arresto è stato convalidato dal gip di Palermo.