Comitini, la fascia tricolore benedetta dal Papa utilizzata per il Corpus Domini 

Come concordato con Papa Leone XIV la fascia tricolore del sindaco di Comitini, benedetta un anno fa sul sagrato di San Pietro, in Vaticano, sarà utilizzata oggi per la processione del Corpus Domini. “Quel giorno resterà indimenticabile, nella memoria e nella storia del mio paese”, ricorda Luigi Nigrelli.

“Il Santo Padre si è intrattenuto a lungo con me. Gli ho parlato di Comitini, delle sue miniere e del tragico martirio dei ‘Carusi ed il Pontefice ha ascoltato in silenzio e con attenzione. Gli ho donato un quadro realizzato da Francesca Cumella sulla storia di tanti ragazzini che hanno avuto la loro esistenza sacrificata in nome del profitto”.

“Papa Leone – aggiunge Nigrelli – ha voluto rendere solenne quel momento ed ha voluto benedire la nostra comunità, la mia gente. Mi ha preso per mano e mi ha impartito la Sua Santa Benedizione. Poi ha preso la mia fascia tricolore e l’ha benedetta volendo così manifestare pubblicamente la sua vicinanza a Comitini ed alla sua storia. Gli ho detto che avrei custodito la fascia tricolore con devozione e che da quel momento in poi sarebbe stata indossata solo e soltanto per la processione del Corpus Domini”.

Il sindaco di Comitini sarà a Lampedusa il prossimo 4 luglio quando arriverà Papa Leone.

“Spero di rivederlo e chiederemo una Benedizione speciale per il Giovaninfesta che nel 2027 si svolgerà a Comitini. Ospiteremo giovani provenienti da tutta la provincia e sarà un momento di preghiera, di ascolto, di testimonianze, gioia e musiche. Sarà il modo migliore per guardare al futuro e per festeggiare i 400 anni della fondazione di Comitini”.