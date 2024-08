Comitini, proseguono i lavori di ristrutturazione della scuola in via Apollo XI

Dopo tre mesi dall’inizio dei lavori per la ristrutturazione della scuola elementare e media di via Apollo XI a Comitini, la ditta che si è aggiudicata l’appalto ha già sistemato la pavimentazione ed i muri dell’edificio.

Gli interventi sono stati finanziati con le risorse del Pnrr per un ammontare di un milione di euro, cui si aggiungono altri 400mila euro per l’ efficientamento energetico. La struttura era chiusa da anni.

Il sindaco di Comitini, Luigi Nigrelli, che è anche commissario del cantiere, accompagnato dal dirigente Gentiluomo, ha effettuato un circostanziato sopralluogo.

“Devo dire che i lavori marciano speditamente – dice Nigrelli – adesso è il turno della facciata e del tetto, quest’ultimo praticamente inesistente. In tre mesi, la ditta appaltatrice ha già realizzato molti interventi e sono certo che verranno rispettati i tempi di consegna”.