Arrestati 37enne e 53enne e smantellata una piantagione di cannabis

I Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile di Augusta e dello Squadrone Eliportato Cacciatori di Sicilia, nel corso di un servizio di controllo del territorio nelle campagne di Lentini, hanno arrestato in flagranza di reato per coltivazione e produzione di sostanze stupefacenti un 37enne di Scordia, con precedenti di polizia per reati in materia di stupefacenti, e un bracciante agricolo 53enne di Lentini.

I due sono stati fermati all’interno di un terreno, in contrada Sabuci, mentre innaffiavano una piantagione di marijuana costituita da 320 piante, alcune di altezza superiore ai 2 metri. Il terreno recintato è risultato essere in uso al 53enne.

Nel corso della perquisizione i Carabinieri, all’interno di una grotta nel fondo agricolo, hanno rinvenuto e sequestrato ulteriori 16 piante messe ad essiccare e materiale vario per la coltivazione outdoor dello stupefacente, quali concimi e impianti di irrigazione.