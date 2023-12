Due morti in altrettanti incidenti, 15enne in fin di vita

Due incidenti stradali mortali ieri nel palermitano.

Il primo si è verificato a Capaci dove è morto Nunzio Cusimano, 45 anni mentre è rimasta gravemente ferita la figlia di 15 anni adesso ricoverata al Villa Sofia. I due si trovavano in sella a una moto, quando, per cause ancora da accertare, si sono scontrati con un’auto in via Sommariva. Ferito anche l’automobilista, pure lui trasportato all’ospedale Villa Sofia e successivamente dimesso con qualche giorno di prognosi.

L’altro incidente mortale è avvenuto a Trabia lungo la statale 113. Nello scontro è morto un uomo di 70 anni, James Kevin Landis, americano residente ad Altavilla Milicia. L’uomo stava attraversando la strada quando è stato investito da un automobilista che si è fermato ed ha prestato i primi soccorsi. L’incidente si è verificato nei pressi di Villa Cecilia