75° Mandorlo in Fiore, si parte domenica 5 Marzo: il programma

Sarà domenica prossima la prima parata internazionale dei gruppi partecipanti al 75° Mandorlo in Fiore, in calendario dal 5 al 12 marzo, ad Agrigento.

Dopo il successo riscosso degli eventi dei giorni scorsi, domani, sabato 4 marzo, è in programma l’ultima delle preview, che hanno preso l’avvio il 21 febbraio con diversi spettacoli.

I Bambini del Mondo, infatti, saranno pronti ad aprire, con il Festival Internazionale del folklore a loro dedicato, il 75° Mandorlo in Fiore di Agrigento. Tenendo fede al motto coniato da Claudio Criscenzo, “i bambini aiutano i bambini”, prima di iniziare la performance artistica, il gruppo “Academia de Danzas Folkloricas Francisco de Leon” di Panama andrà a far visita, domani mattina, alle ore 11, ai piccoli degenti del reparto di Pediatria dell’Ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento.

Al Teatro Luigi Pirandello, sempre domani, alle ore 18, è in programma il musical di Marco Savatteri “Nella magia delle fiabe”. L’iniziativa, che già nelle matinées per le scuole ha riscosso grande successo, è co-prodotta dalla Fondazione Teatro Pirandello. Lo spettacolo dedicato ai bambini, che ha registrato il tutto esaurito.

Cresce l’attesa per il concerto del Banco del Mutuo Soccorso, in programma domani sera, 4 marzo, al Palacongressi di Agrigento, dalle ore 21. L’evento è a cura del Parco Archeologico e Paesaggistico Valle dei Templi.

Sarà la grande parata internazionale dei gruppi partecipanti a inaugurare il 75° Mandorlo in Fiore, domenica 5 marzo, alle ore 10. Questo il percorso: partiranno da Porta di Ponte, piazza Aldo Moro, passeranno davanti al Comando provinciale dei Carabinieri, raggiungeranno piazza Marconi, quindi proseguiranno per il Viale della Vittoria. Lo stesso itinerario sarà replicato anche per la fiaccolata e per la seconda parata di domenica 12 marzo.

I gruppi si esibiranno in Piazza Cavour, alle ore 13, mentre alle 16 si terrà lo Spettacolo del Festival Regionale del Folklore.

E ancora domenica, alle ore 20,30, al Teatro Pirandello si svolgerà lo spettacolo del 20° Festival Internazionale “I Bambini del Mondo”.

Queste le nazioni partecipanti al 65° Festival Internazionale del Folklore: Bulgaria, Cile, Croazia, Francia, Georgia, Giappone, Grecia, India, Italia, Kirghizistan, Korea, Macedonia, Malesia, Messico, Polonia, Romania, Serbia, Scozia, Spagna, Stati Uniti, Thailandia e Uzbekistan.

Le nazioni partecipanti al 20° Festival Internazionale “I Bambini del Mondo” sono Bulgaria, India, Korea, Lituania, Macedonia, Messico, Panama, Perù e Turchia.

Per la consegna dei premi, al Tempio della Concordia, e il consueto spettacolo finale, dalle ore 15, l’accesso sarà al costo di 5 euro, più due euro di diritti di prevendita. I biglietti saranno acquistabili presso il Box Office, in via Imera 27 ad Agrigento, telefono 092220500, email info@touristservice.org; oppure su webtic.it all’indirizzo https://www.webtic.it/#/shopping?action=loadLocal&localId=5496

Torna il concorso “Fotografa il Mandorlo in Fiore”, iniziativa ideata dal giornale web “Agrigento Oggi.it”, in collaborazione con Federalberghi e il Distretto Turistico Valle dei Templi, giunta ormai alla sua dodicesima edizione. Il concorso, sin dall’inizio è stato legato all’annuale Festa del Mandorlo in Fiore. Gli organizzatori del contest fotografico intendono celebrare la primavera, immortalando l’appuntamento con la rinascita della natura. Le immagini premiate si prestano alla migliore promozione del territorio poiché riusciranno ad esprimere una sintesi perfetta della bellezza del paesaggio archeologico, monumentale e paesaggistico agrigentino. Gli interessati possono partecipare al contest attraverso la pagina facebook “Fotografa il Mandorlo in Fiore” Le foto più votate saranno le vincitrici. Tutti gli scatti saranno donati gratuitamente a chi intenderà utilizzarli per la promozione turistica.